Aktualne ceny węgla w Kujawsko-Pomorskiem. Opał tańszy teraz nawet o 65 procent

- Przystępujemy do sprzedaży ostatniej partii opału - mówi urzędnik Urzędu Gminy Osie. - Ustalamy cenę. Będzie ona wynosić między 1600 a 1700 złotych za tonę. Za tyle będziemy oferować groszek i węgiel orzech. Klient sam musi zorganizować odbiór i transport węgla. Dla porównania: zimą sprzedawaliśmy opał po 2000 zł za tonę. Teraz obniżymy cenę, ponieważ nie chcemy, żeby towar zalegał nam przez kolejne miesiące, aż do rozpoczęcia nowego sezonu grzewczego.

Gminy, które w ostatnim sezonie zimowym zajmowały się dystrybucją tańszego węgla dla mieszkańców, kończą jego sprzedaż. To przykładowo gmina Osie (powiat świecki). Tutaj dotychczas wystarczyło opału dla każdego mieszkańca gminy, który jest uprawniony do zakupu tańszego węgla.

Zmiany cen węgla

Węgiel i inne rodzaje opału wszędzie w Kujawsko-Pomorskiem potaniały. Niektóre da się teraz kupić nawet o ponad połowę taniej, chociażby ekogroszek. - Na początku jesieni 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim w wybranych składach opału był on nawet po 4000 zł za tonę, ale jednocześnie występowały problemy z jego dostępnością. Niektórzy prowadzący składy prowadzili zapisy chętnych, oczekujących na węgiel. Klienci myśleli, że stawki dojdą do 5000 zł za tonę - opowiada właściciel składu, oferujący opał w Bydgoszczy i okolicach. Po dziewięciu miesiącach mamy zupełnie inną sytuację. Tona wspomnianego ekogroszku kosztuje od około 1400 zł wzwyż. To oznacza, że jest on o 65 procent tańszy niż jesienią zeszłego roku.