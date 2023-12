Aleksandra i Michał Żebrowscy - tak mieszkają. Mają piękny dom z widokiem na góry

Aleksandra Adamczyk miała 18 lat, gdy poznała Michała Żebrowskiego. On był od niej o 15 lat starszy. Ona uczyła go języka angielskiego, on robił szybkie postępy. Szybko zauważyli, że lubią spędzać ze sobą czas, świetnie się ze sobą czują i mają podobne poczucie humoru. Na zdjęciu Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska na jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Andrzeja Seweryna. Rok 2018.Tak wygląda dom Żebrowskich w Brzegach, niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej. Zobaczcie zdjęcia >>>>

AKPA/ Gałązka