Aleksandrów Kujawski opanowali seniorzy. Za nami 40. Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora. Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński! [zdjęcia]

Wydarzenie organizowane od lat przez Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim jest prezentacją wartości kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego. Zespoły, soliści i gawędziarze biorący udział w przeglądzie nawiązują w swoich występach do tradycji i zwyczajów kujawskich.

Na scenie można było zobaczyć regionalne tańce i obrzędy, usłyszeć muzykę, pieśni i gawędy, a wszystko to oprawione w kujawskie barwy ludowe. Przegląd adresowany był do seniorów działających przy miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na Kujawach, oraz do zespołów muzycznych uniwersytetów trzeciego wieku.

W tym roku imprezę odwiedzili artyści z całego województwa. Przyjechali m.in. z Włocławka, Sępólna Krajeńskiego czy Radziejowa. Na scenie obok MCK mogliśmy posłuchać wielu utworów nawiązujących do kultury Kujaw, jak i popularnych przebojów. Gwiazdą wieczoru był natomiast popularny piosenkarz Andrzej Rybiński, autor takich przebojów jak "Nie liczę godzin i lat" czy "Pogoda dla bogaczy". Poza sporą dawką muzyki na gości czekały również lokalne przysmaki, takie jak żurek kujawski, pierogi, chleb kujawski, jabłecznik kujawski, amoniaczki.