Alimenty w czasie koronawirusa. Sąd może obniżyć świadczenie. Mniej kar za niepłacenie

Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w 2020 roku w sprawach rodzinnych i nieletnich wpłynęło 455 wniosków dotyczących alimentów, z tego uwzględniono w części lub w całości 140, oddalono 20 pozwów, a m.in. zwrócono 47. W roku 2019 do sądu wpłynęły 524 takie sprawy, a uwzględniono 210 pozwów, oddalono 15, a odrzucono 5. Statystyka sądowa ujmuje jeszcze zawierane ugody, cofnięcia wniosków i odroczenia.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości wysokość zasądzanych alimentów na rzecz dzieci od 2015 roku nieustannie rosła ze średniego poziomu 589 zł miesięcznie do 734 zł (w 2020 roku). Już jednak wiosną 2020 roku pojawiły się pierwsze sygnały, że osoby mające wyroki, które obligują je do płacenia alimentów, będą żądać obniżenia świadczeń. W tej sprawie interpelację do Ministra Sprawiedliwości złożyła posłanka Iwona Kozłowska.