Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na torze w Lipnie. Motocykl zmarłej 14-letniej zawodniczki bada biegły

Tor w Lipnie ma kategorię A i aktualną homologację nadaną przez Polski Związek Motorowy.

- To tak naprawdę w całej tej sprawie nie ma żadnego znaczenia, czy do wypadku doszło na torze z licencją A, czy z licencją B - podkreśla Grębowski. - To w żaden sposób nie zmienia kwalifikacji zdarzenia i całej sytuacji. Jest to tor, na którym mogą się odbywać mistrzostwa Polski, puchar Polski. Homologacje są nadawane przez PZM na okres trzyletni. Jeżeli występują jakieś zastrzeżenia, co do jakości toru, to wydaje się ją warunkowo na jeden rok. Tu, odkąd pamiętam, zawsze homologacja była wydawana na pełne trzy lata.