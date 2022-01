Alpiniści dla WOŚP w bajkowych strojach narysowali uśmiech na twarzach dzieci, myjąc okna w szpitalu w Brodnicy [zdjęcia]

Alpiniści dla WOŚP w strojach postaci z bajek umyli okna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Inicjatorem akcji mycia okien przez alpinistów dla WOŚP jest Krzysztof Raca z Gdańska. Rok temu wraz z kolegami alpinistami chciał zorganizować coś dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wybór padł na akcję mycia okien w przebraniach postaci z bajek, którą to akcję koledzy zorganizowali w trzech szpitalach w Gdańsku.

Gdy podzielili się zdjęciami z wydarzenia na Facebooku, odezwało się wiele osób, które chciały, aby alpiniści umyli okna w kolejnych szpitalach w Polsce. Łącznie, podczas zeszłorocznej pierwszej edycji tej akcji alpiniści umyli okna w 22 szpitalach w 18 miastach. W tym roku trwa druga edycja akcji. W planach jest umycie okien w ok. 60 szpitalach w blisko 50 miastach. Krzysztof Raca podkreśla, że do niektórych miast przez epidemię koronawirusa wyjazdy zostały przesunięte, ale zaznacza, że jeśli obiecali, to na pewno dojadą tam umyć okna, choćby miało to nastąpić trzy tygodnie po finale WOŚP.