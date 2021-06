Amerykańskie lody świderki w Polsce skończyły 18 lat [historia]

Najpierw było wspomnienie z wakacji we Włoszech

Modę na nie upowszechniła marka LodyBonano – najdłużej istniejąca sieć franczyzy lodowej w Polsce, która w tym roku obchodzi 18-lecie działalności.

Zaczęło się od wspomnienia wakacji we włoskim miasteczku i sprzedawcy lodów, na którego wołano "Bonano". To właśnie on stał się dla Radosława Charubina inspiracją do zajęcia się lodowym biznesem. Pierwsza lodziarnia pod intrygującą nazwą LodyBonano została otwarta w 2003 roku w Białymstoku, później dołączyły do niej kolejne.