Kolejne sklepy dołączają do otwartych w niedziele. Nowi kurierzy. Korzystacie z ich usług pocztowych?

Sieć zaoferowała klientom usługę nadawania i odbierania paczek, która jest dostępna od 21 listopada. Smyk informuje, że jej operator to GLS, a partner technologiczny - Pointpack.

Żabka. Ona jako pierwsza otworzyła się jako poczta

Czyli, teraz salony SMYK (sklepy z artykułami dla dzieci do 14. roku życia oraz dla kobiet w ciąży, m.in. z odzieżą, obuwiem, akcesoriami dziecięcymi, zabawkami i książkami), obsługujące przesyłki kurierskie, będą czynne przez siedem dni w tygodniu, co oznacza, że także we wszystkie niedziele.