Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka [3.05.2024]

Zdaniem artysty, duża różnica wieku - 25 lat - nigdy nie była przeszkodą w ich związku, a wręcz przeciwnie, pozwalała i pozwala budować dobre relacje.

"Weronika jest moją towarzyszką, moją najlepszą przyjaciółką, moją kochanką, moją towarzyszką radości i bólu. Jest moją ulubioną osobą i wnosi pokój i jedność do naszej rodziny. Jest również moim menedżerem. Mogę powiedzieć, że miałem to szczęście, że mogłem dzielić nie tylko życie prywatne, ale także zawodowe z kobietą, którą kocham" - opowiada Bocelli na stronie andreabocelli.com, co zacytowała VIVA.