Andrzej Sadowski: - Nie zwalczymy szarej strefy limitami transakcji gotówkowej

Od 2024 roku czekają nas nowe ograniczenia jeśli chodzi o obrót gotówkowy. Limity znowu się kurczą.

Postrzegam to jako zamach na naszą wolność i próbę policyjnej kontroli obywateli.

Jednocześnie z badań wynika, że zaledwie 16 proc. Polaków popiera zaostrzenie limitów.

Rządzący są zwykle bardzo wyczuleni na sympatie obywateli. A skoro w tym przypadku postępują wbrew opinii publicznej, to znaczy że jest jakiś niejawny interes, którego politycy nie wyjawiają. Swego czasu, będąc w grupie doradców obecnego prezydenta, nasza sekcja gospodarcza wystosowała list przeciwko ograniczaniu limitu gotówkowego. Pan prezydent jednak ten limit (do 60 tys. zł) podpisał. Trzeba pamiętać, że przy nie działającym właściwie wymiarze sprawiedliwości, to właśnie transakcje gotówkowe (zwłaszcza w mikro i małych firmach) gwarantują bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Nie gwarantują go przelewy, przy których często latami nie można wyegzekwować w sądach należności. W przypadku takich firm gotówka jest często jedynym skutecznym sposobem zawierania transakcji.