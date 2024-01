Anita Włodarczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Uwielbia śląską kuchnię i podróże

Włodarczyk ma również na koncie... schwytanie złodzieja. Przyłapała go na gorącym uczynku, gdy ten chciał jej ukraść auto. Sportsmenka rzuciła się w pościg za złodziejem, złapała go, ale okupiła to poważną kontuzją - zerwania mięśnia dwugłowego uda. Musiała przejść operację i zrezygnować z ważnych startów. Jakiś czas temu wróciła już do treningów i regularnych startów.

