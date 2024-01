Antoni Mężydło poparł apel o "natychmiastowe uwolnienie" Kamińskiego i Wąsika

Antoni Meżydło w działalności parlamentarnej był bardzo zaangażowany w sprawy związane z energetyką i telekomunikacją. Z tego powodu - jak twierdzi - szczególnie bacznie przyglądał się działaniom nowych władz w sprawie Telewizji Polskiej:

Tak się składa, że pierwszy problem dotyczył akurat materii, która się zajmowałem podczas pracy parlamentarnej – czyli prawa telekomunikacyjnego – podkreśla. - To nie są już niuanse, ale gruba niepraworządność. Więc kiedy koledzy z dawnych czasów, kiedy walczyliśmy o Polskę, zwrócili się do mnie o podpis, nie mogłem odmówić. Ale nie zrobiłem tego bezrefleksyjnie, owszem, miałem trochę kaca, bo może to sprawiać wrażenie nielojalności. Nie powinno być tak, że dyktat elektoratu może zwalniać polityka z obowiązku logicznego myślenia. Bo, niestety, ale to, co robi obecnie moja parta, robi pod dyktando elektoratu. Niestety, obawiam się, że będzie to miało przełożenie na gospodarkę. A przecież w tej sferze można było działać nawet bez zgody prezydenta, można było wymieniać ludzi w spółkach. Trzeba było jednak pokazać coś bardziej drastycznego.