Apator Toruń pożegna się z juniorem? "Bolesne doświadczenia"

Apator nie ma pomysłu co zrobić z Karolem Żupińskim. Po ostatnim sezonie już kilka razy zmieniało się spojrzenie na przyszłość młodzieżowca. Najpierw miał zostać i walczyć o skład, potem w Toruniu pogodzono się z wypożyczeniem do niższej ligi, a jego miejsce miał zająć Bartłomiej Kowalski. Po fiasku rozmów z wychowankiem szkółki Janusza Kołodzieja wrócił temat Żupińskiego w Toruniu. Trener Tomasz Bajerski mówił nam: - Wiem, jakie błędy popełniliśmy w tym sezonie. Prace nad kolejnym zaczniemy od szczególnego nacisku na przygotowania fizyczne młodych zawodników.

Dziś wygląda na to, że Żupiński jednak nie będzie startował w PGE Ekstralidze. W ostatnich dniach wrócił temat jego transferu do I ligi, a bardzo zainteresowane jest Wybrzeże Gdańsk.

- Faktycznie, rozważamy taki scenariusz przy obecnej sytuacji na rynku. To jedna z opcji. Myślę, że ściągnięcie Karola z powrotem do Gdańska byłoby z korzyścią zarówno dla niego jak i dla nas. Tym bardziej, że mimo jego odejścia, cały czas byliśmy w regularnym kontakcie i mamy pomysł na to, w jaki sposób możemy mu pomóc. Po roku w PGE Ekstralidze jest bogatszy o dość bolesne, ale i niezwykle cenne doświadczenia. Nie mam wątpliwości co do tego, że w I lidze mógłby być bardzo wartościowym juniorem - mówi Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunek Wybrzeże, cytowany przez portal Trójmiasto.pl.