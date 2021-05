Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa. Twierdza Motoarena padła! Beniaminek traci pierwsze punkty u siebie

To nie była jedyna niespodzianka w wykonaniu młodego Duńczyka. W drugiej serii gładko poradził sobie ponownie z Chrisem Holderem i przy okazji wyciągnął na 2. miejsce Madsena. To była prawdziwa wymiana bokserskich ciosów wagi ciężkiej: chwilę później Jack Holder z Przedpełskim ograli podwójnie walczącego jak lew Lindgrena.

Jakub Miśkowiak: - Mieliśmy ciężki początek sezonu , ale w końcu udało nam się wygrać ważny mecz. Na pewno ostatnia porażka z Betardem bardzo nas zmobilizowała, do Torunia przyjechaliśmy z wielką energią.

Gospodarze dystans do rywali stracili tuż przed biegami nominowanymi. Po bezmyślnym ataku na Świdnickiego został wykluczony Miedziński. Osamotniony Lewandowski był bez szans i Włókniarz uciekł na 8 punktów.

- Tor jest trochę inny, przez dwa dni padało i trochę brakuje nam powtarzalności. Nie ma co jednak zwalać na to winy, powinniśmy się dopasować - powiedział Jack Holder.

Paweł Przedpełski - Jeszcze przed nominowanymi wierzyłem, że wygramy, ale Włókniarz jest naprawdę bardzo mocnym zespołem. Sam popełniłem kilka byków na dystansie i pouciekało nam w ten sposób sporo punktów. Spróbujemy się zrewanżować w Częstochowie.

•Bieg 15

Madsen, J. Holder, Jeppesen, Przedpełski 2:4 (41:49)

Madsen na ostatnim luku wyprzedza Holdera

•Bieg 14

J. Holder, Smektała, Lindgren, Miedziński 3:3 (39:45)

J. Holder z taktycznej. Bajerski postawił na Miedzińskiego kosztem Lamberta i tym razem przegrał

•Bieg 13

J. Holder, Lindgren, Przedpełski, Smektała 4:2 (36:42)

Przedpełski za Ch. Holdera. Jest odpowiedź: świetnie rozegrany 1 łuk, ale Lindgren na dystansie wyprzedza Przedpełskiego

•Bieg 12

Świdnicki, Jeppesen, Lewandowski, Miedziński (w) 1:5 (32:40)

Świdnicki za Kowalskiego. Upadek Świdnickiego na przeciwległej prostej z winy Miedzińskiego. Torunianin wykluczony, Apator w bardzo trudnej sytuacji

•Bieg 11

Miśkowiak, Lambert, Przedpełski, Madsen 3:3 (31:35)

Miśkowiak za Worynę, Lambert za Marcińca. Miśkowiak poza zasięgiem, torunianie odpierali ataki Madsena

•Bieg 10

Miśkowiak, Miedziński, Lindgren, Lambert 2:4 (28:32)

Kapitalny start gości, Miedziński na dystansie wyprzedza Lindgrena

•Bieg 9

Madsen, Przedpełski, J. Holder, Jeppesen 3:3 (26:28)

Kolejne straty na dystansie! Było 5:1 po starcie, ale Madsen łatwo poradził sobie z gospodarzami

•Bieg 8

Smektała, Miśkowiak, Ch. Holder, Lewandowski 1:5 (23:25)

Miśkowiak za Worynę. I znowu odpowiedź: Chris Holder jest dziś bardzo wolny, znowu traci pozycje na dystansie

•Bieg 7

J. Holder, Przedpełski, Lindgren, Kowalski 5:1 (22:20)

Kapitalna walka Przedpełskiego z Lindgrenem! Co za wymiana ciosów na Motoarenie

•Bieg 6

Madsen, Jeppesen, Ch. Holder, Lewandowski 1:5 (17:19)

Znowu Jeppesen rozdał karty. Chris Holder wygrał start, ale na 2 łuku Duńczyk już go wyprzedził, a potem jeszcze pomógł Madsenowi

•Bieg 5

Miedziński, Lambert, Smektała, Woryna 5:1 (16:14)

Świetne zachowanie Miedzińskiego, który po starcie wyrzucił rywali pod bandę, z czego korzystał Lambert

•Bieg 4

J. Holder, Miskowiak, Woryna, Żupiński 3:3 (11:13)

Jack Holder najlepiej ze startu, ale znowu na kole siedział mu Miśkowiak. Bardzo słaba jazda Żupinskiego w tym meczu

•Bieg 3

Jeppesen, Lambert, Ch. Holder, Lindgren 3:3 (8:10)

Upadek Lindgrena po zwarciu z Lambertem po starcie. Szwed został wykluczony. W potwórce sensacja: Jeppesen przegrywa start, ale na dystansie ogrywa torunian! Na razie goście są znacznie szybsi na dystansie

•Bieg 2

Miśkowiak, Lewandowski, Kowalski, Żupiński 2:4 (5:7)

Dobry start Lewandowskiego, ale pojechał ze szeroko po starcie, a potem musiał się bronić przed Kowalskim

•Bieg 1

Madsen, Przedpełski, Miedziński, Smektała 3:3 (3:3)

Madsen najlepiej ze startu i z dużą przewagą

Apator - Włókniarz. O której godzinie mecz?

Apator Toruń na fali kontra rozbity Włókniarz Częstochowa. Kto faworytem niedzielnego meczu na Motoarenie? Przed sezonem to goście typowani byli do walki o medale. Teraz właśnie "Anioły" coraz częściej wymienia się jako kandydata do zastąpienia Włókniarza w czwórce. Ten mecz może potwierdzić aspiracje beniaminka.