Apel do Wojewody w sprawie szpitala poparło 15 radnych Grudziądza. Na sesję nie przyszła większość radnych PiS-u

To, że na sesję nadzwyczajną nie pojawiła się zdecydowana większość radnych PiS-u, nie przeszło bez echa.

Tomasz Smolarek, radny Koalicji Obywatelskiej: - Zaskakujące jest to, że nie ma z nami kolegów z PiS-u, poza radnym Markiem Czepkiem. Fakt, że uchwała ta była dla nas zaskoczeniem o czym na poprzedniej sesji mówił radny PiS-u Sławomir Szymański, ale mimo wszystko radni PiS-u - odniosłem takie wrażenie - także chcieli procedować nad nią. Przypomnę również, że to radni PiS-u uderzali w stronę prezydenta że "oddał nasz szpital", a dziś gdy jest szansa aby Wojewoda odciążył personel, a tym samym dał możliwość większej dostępności do leczenia pacjentów w strefie "czystej" to radnych PiS-u nie ma sali sesyjnej. To jest właśnie okazja do pokazania Wojewodzie że działamy w sprawie szpitala ponad podziałami politycznymi, że są inne szpitale w Województwie w których można zwiększać liczbę łóżek "covidowych", że chcemy chronić szpital, personel i mieszkańców.