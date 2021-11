Dyrektor szpitala w Grudziądzu: - Personel jest wykończony. Obawiamy się, że przez rozwijającą się sytuację "covidową" stracimy kadrę

Ze statystyk z 23. listopada wynikało, że w sferze zakaźnej było 76 pacjentów w tym 6. dzieci i 6. chorych podłączonych do respiratora. W strefie czystej hospitalizowanych było 519 osób.

- Rozwijająca się sytuacja "covidowa" w kraju, a co a tym idzie w Kujawsko - Pomorskiem jest dla nas problemem. Wojewoda ma wobec naszego szpitala plany, którym się w tej chwili trochę przeciwstawiliśmy. Mowa o 200. łóżkach "covidowych" - informował we wtorek, 23 listopada podczas komisji zdrowia Maciej Hoppe. - Jeśli zgodzimy się na tę propozycję to może oznaczać sytuację, która pogrąży nas nieodwracalnie w utracie kadr medycznych. Jeśli medycy znajdą gdziekolwiek indziej znajdą pracę, to do Grudziądza już nie wrócą. Za wszelką cenę próbujemy ich zatrzymać.