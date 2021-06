Sesja uroczysta z okazji 730. urodzin Grudziądza: odezwa do mieszkańców, nieobecność większości radnych PiS-u [zdjęcia]

Jednym z punktów obrad uroczystej sesji były też przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski oraz poseł Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Szymański. - Wszystkim nam na sercu leży dobro Grudziądza, dlatego dążymy do różnych kompromisów, rozmawiamy ze sobą by wypracowywać najlepsze rozwiązana dla rozwoju tego miasta - mówił poseł z Grudziądza, Tomasz Szymański.

Na zakończenie została odczytana przez przewodniczącego rady miejskiej Grudziądza, Łukasza Kowarowskiego odezwa do mieszkańców, a następnie podpisana przez radnych obecnych na widowni teatru.

18 czerwca 1291 r. wielki mistrz zakonu krzyżackiego Meinhard z Querfurtu wystawił dla Grudziądza przywilej lokacyjny. Przyjmujemy, że ten moment wyznacza początek dziejów miasta, które z czasem stało się widownią wspólnych losów Polaków, Niemców i innych narodów, choć nie zapominamy też o tym, że dzieje osadnictwa w Grudziądzu są wcześniejsze, podobnie jak i pierwsze historyczne wzmianki o nim. To miejsce, w którym toczyło się życie wielu już pokoleń, miejsce pełne ludzkich tragedii, ale też licznych chwil dobrych i szczęśliwych. Taki jest ludzki los, że cierpienie przeplata się z radością, chwilom szczęśliwych uniesień towarzyszą czasy niedoli. Grudziądz jest niemym świadkiem historii. Wszyscy wiemy, jak bolesne były to dzieje, jak wiele zła przyniósł na tych ziemiach ubiegłowieczny konflikt dwóch totalitarnych ideologii. Będąc areną rywalizacji dwóch odmiennych narodowych tradycji, która niekiedy przybierała postać bezlitosnej walki, Grudziądz bywał też miejscem, w którym osoby różnego pochodzenia żyły ze sobą w pokoju, a często także i w przyjaźni. To co dla Polaków było historią polskiego Grudziądza, a dla Niemców tradycją niemieckiego Graudenz, składa się przecież na wspólną, bogatą przeszłość tego samego miasta. Spichrze, Fara, Klimek, Góra Zamkowa i inne piękne tutejsze zabytki wyglądały przecież podobnie dla wszystkich mieszkańców naszego grodu, bez względu na to jakim posługiwali się językiem. W tym samym mieście miały miejsce wielkie i małe, indywidualne i wspólne sprawy różnych jego mieszkańców. Leżąc na skrzyżowaniu kultur, języków, wiar i tradycji Grudziądz stworzył własną specyfikę, własną odmienność i unikalny koloryt. Stając się małą ojczyzną różniących się narodów sprzyjał też budowaniu między nimi dobrosąsiedzkich relacji. Nie należy wszak zapominać, że rozdzielające podwórka płoty, czy dzielące mieszkania ściany nie zawsze były linią frontu. Oddając przeszłości należny jej hołd i czerpiąc z niej naukę, pamiętajmy też o tym, że życie wciąż trwa, a kolejne pokolenia mieszkańców Grudziądza wypełniają jego ulice. Chociaż przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć, to jednak przyszłość z każdym dniem przynosi nadzieję, że wspólny dom grudziądzan zawsze może być miejscem jeszcze lepszym i jeszcze piękniejszym. Świadomość wielkości naszej historii rodzi w nas zobowiązanie do troski o miejsce, w którym żyjemy. Pamiętajmy jednak, że Grudziądz to nie tylko wspaniałe zabytki, to również wspólnota zamieszkujących to miejsce osób, wspólnota nas wszystkich. To także zobowiązanie, byśmy pamiętali o sobie i byli sobie życzliwi bez względu na sprawy, które z różnych powodów mogą nas rozdzielać. To my jesteśmy Grudziądzem, to my tworzymy miejsce, które ma już 730 lat!