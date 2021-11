Coraz trudniejsza sytuacja szpitala w Grudziądzu zarówno pod względem finansowym jak i kadrowym Aleksandra Pasis

W ostatnim czasie ze szpitala w Grudziądzu odeszło blisko 200 pracowników, w tym większość to biały personel. Głównie ze względu na to, że nie chcieli już pracować przy "covidzie" Aleksandra Pasis

- Idzie coraz ciężej - przyznaje Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu. - Braki personelu są już bardzo widoczne. Nie jesteśmy w stanie wykonywać w pełni kontraktu NFZ-u przez to, że ci medycy którzy jeszcze są z nami są w większości delegowani do oddziału zakaźnego. Mamy przez to zmniejszone przychody. Nie jest to przychylny czas dla nas...