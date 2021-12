Radni z Grudziądza, zamierzają apelować do Wojewody aby nie zwiększał ilości łóżek "covidowych" w szpitalu

Przygotowanie tej uchwały to pokłosie dyskusji, która wywiązała się podczas sesji 1 grudnia br. Wywołał ją Łukasz Kowarowski, przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza, radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz, który już w ostatnim punkcie harmonogramu posiedzenia sesyjnego dotyczącego informacji prezydenta Grudziądza nie objętych sprawozdaniem, dał wyraz swojego niepokoju odnośnie sytuacji w szpitalu w Grudziądzu. Chodzi o odchodzących na potęgę medyków, a tym samym brakujących rąk do pracy i rysującym się planie Wojewody na zwiększenie liczby łóżek "covidowych" z 80 do 120.

- Dyrektor szpitala wypowiadał się, że to zwiększenie to praktycznie "śmierć" dla naszej lecznicy. Czy w świetle takiej wizji, kluby radnych, władze miasta nie powinny na przykład skierować listu otwartego do Wojewody, aby nie podejmował takiej decyzji - tłumaczył Łukasz Kowarowski. - Bo może się za chwilę okazać, że te przepowiednie dyrektora się spełnią a my zostaniemy bez szpitala. Zostanie tylko budynek... Patrzę na to z przerażeniem i uważam, że powinniśmy zacząć coś robić ponad podziałami politycznymi. Proszę o głos w dyskusji radnych.