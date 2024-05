Apelacja nadal w sądzie w Gdańsku? Liczby przemawiają za Bydgoszczą

Sprawą zainteresował się Łukasz Schreiber z PiS - do niedawna minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, a później kandydat na prezydenta Bydgoszczy. Schreiber argumentuje, że w Bydgoszczy zwolnił się gmach po Archiwum Państwowym przy ul. Dworcowej, który mógłby stać się siedzibą takiej instytucji.

Bydgoszcz jest obecnie największym miastem w Polsce (ósmym co do wielkości), które nie posiada sądu apelacyjnego. Wskutek tego, mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mają do przebycia średnio 150 kilometrów, aby załatwić sprawy związane z postępowaniem apelacyjnym.