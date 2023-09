Aplikacje wycofane z Google Play - nowa lista. Takie aplikacje musisz samodzielnie usunąć tez z telefonu

NOWE Podlej tym tuje - odżyją i wypuszczą nowe gałązki. Ten składnik kosztuje parę złotych

Tuje to rośliny zimozielone - oznacza to, że są zielone przez cały rok. Dzięki temu tuje to idealne rośliny na żywopłot. Skutecznie, przez cały rok, odgrodzą...