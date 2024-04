Areszt dla 37-latka z Włocławka za posiadanie znacznej ilości narkotyków

- Przypuszczenia policjantów się potwierdziły. Znaleźli u mężczyzny znaczną ilość zbrylonej substancji koloru żółtego oraz susz roślinny o charakterystycznym zapachu - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku. - Środki te zostały zabezpieczone do dalszych badań, a wstępna ekspertyza laboratoryjna wykazała, że to blisko 750 gramów substancji psychotropowej 3-CMC potocznie zwanej „kryształem” oraz marihuana.