Arkadiusz Goszka nie jest już członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej działającego w ramach Rady Miejskiej Grudziądza

Rozstrzygnięcie wykluczające Arkadiusza Goszkę ze struktur klubu KO nastąpiło podczas spotkania radnych tego klubu we wtorek, 2 września. Nie uczestniczył w nim Arkadiusz Goszka. - Wiedziałem, że spotkanie będzie. Pytałem Tomasza Smolarka czy będą na nim poruszane istotne sprawy dla mnie. Wówczas bym odwołał swoje popołudniowe spotkania. Otrzymałem wymijającą odpowiedź więc uznałem, że moja obecność nie jest niezbędna. Być może koledzy nie chcieli abym był, bo wtedy na pewno doszłoby do dyskusji - uważa Arkadiusz Goszka. - Pismo o tym, że zostałem wykluczony z klubu KO otrzymałem mejlem, bez uzasadnienia. Dziwne metody...

Radny Goszka zaznacza też, że zgodnie z regulaminem klubu KO można stosować kary dyscyplinarne za jego naruszenie, ale są one stopniowane:

Arkadiusz Goszka jest członkiem klubu radnych [najpierw PO], a obecnie KO od 2002 roku. Ponadto jest członkiem Platformy Obywatelskiej . Czy z tych struktur zostanie także wykluczony? - Nie ma podstaw by Arkadiusz Goszka opuszczał Platformę Obywatelską - kwituje poseł Tomasz Szymański, szef grudziądzkiej Platformy Obywatelskiej. - Członkostwo w klubie radnych KO, a w partii to dwa różne, niezależne byty.

Krzysztof Kosiński, radny PiS-u: - Klub radnych KO wyrzucając Arkadiusza Goszkę daje dowód, że boli ich odmienny sposób myślenia. Arkadiusz Goszka podczas ostatnich głosowań wykazał się racjonalną postawą dla dobra mieszkańców. To co reprezentują pozostali radni KO jest skierowane przeciwko interesowi miasta i mieszkańców. Kara, która spotkała Arkadiusza Goszkę jest nad wyraz surowa. W historii Rady Miejskiej Grudziądza chyba nie zdarzyło się, by ktoś został wykluczony z klubu. Zwykle radni sami występowali. Sytuacja z radnym Goszką świadczy o słabości klubu KO.