Artyści z szubińskiej grupy Plama’s brylują w galeriach. Wkrótce kolejny wernisaż [zdjęcia]

Artyści z Szubińskiej Grupy Plastyków Plama’s chcą być bardziej widoczni w regionie. Hanna Zawadzka- Pleszyńska zapowiadała to już rok temu, gdy grupa świętowała swoje 45-lecie. W 2023 r. czeka nas wiele wystaw i projektów.

Pokazali w Szubinie obrazy i rzeźby

Tę różnorodność widać na wystawie prezentowanej w SzDK, która dostępna będzie dla zwiedzających aż do końca wakacji. - Odwaliliście kawał dobrej roboty. Obrazy są na wysokim poziomie – chwaliła artystów na otwarciu ekspozycji Alina Gordon, dyrektor domu kultury, która także działa w Plama’s.

Otwarcie wystawy uświetnił koncert zespołu Last Chance. W programie, oprócz utworów własnych muzyka rockowa i covery znanych polskich i zagranicznych wykonawców.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy zobaczyć wasze dzieła. To coś wyjątkowego, coś dla duszy. Dziękujemy, że jesteście. Tworzycie dla siebie, ale tak naprawdę dla nas – mówił na wernisażu Mariusz Piotrkowski, burmistrz Szubina.

35 lat przy sztalugach

Ambitne plany grupy Plama’s

Wystaw artystów z grupy Plama’s w tym roku więcej. Wiosną prezentowali swoją twórczość w Koszalinie. Teraz będzie rewizyta. Artyści z Koszalina i okolic przyjadą do Szubina z wystawą prawdopodobnie jesienią br. Przedstawicieli grupy nie zabraknie też w tym roku na Mogileńskich Spotkaniach Plastycznych. To impreza organizowana w Mogilnie co dwa lata.