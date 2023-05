Szubin. 61. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk rozstrzygnięty. Posypały się nagrody [zdjęcia]

- W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział więcej twórców niż rok temu, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość – podkreślali organizatorzy. Swoje dzieła zgłosiło do oceny 82 autorów (rok temu 70), którzy wykonali na konkurs 311 prac (w ub r. 290). Były to głównie hafty, rzeźby, zdobnictwo, zabawki i plecionkarstwo. W konkursie wzięło udział 46 dorosłych twórców i 36 osobowa grupa dzieci i młodzieży.