ASF. Ograniczenia w powiecie brodnickim, który obejmie strefa niebieska przez ognisko w Rybnie

Powiat brodnicki w strefie niebieskiej w związku z ASF w sąsiednim rejonie

Obszar, o którym mowa w odniesieniu do powiatu brodnickiego to strefa niebieska. - I tam już niestety będą większe obostrzenia odnośnie bioasekuracji i chociażby badań dzików. Każdy odstrzelony dzik będzie musiał w tej chwili trafić do chłodni przed przekazaniem go to obróbki i pozostać tam do uzyskania ujemnego wyniku badań w kierunku ASF - mówi Wojciech Młynarek.

Co strefa niebieska ASF oznacza dla hodowców świń?

- Dla hodowców, którzy nie sprzedają poza strefę, zasady bioasekuracji są standardowe, natomiast ci rolnicy, hodowcy, którzy będą chcieli sprzedać trzodę chlewną, bądź produkty pochodzące od świń, będą musieli spełniać dodatkowe wymagania - wyjaśnia zastępca Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Co to oznacza w praktyce? W przypadku takiego stada przed wysyłką musi być przeprowadzona analiza ryzyka. na ty nie koniec. - Musi być zbadane 24 godziny przed wysyłką, w razie potrzeby jest pobierana krew w kierunku ASF. Do tego musi być opracowany plan bioasekuracji, gospodarstwo będzie 2 razy do roku kontrolowane, plus dodatkowe bardziej rygorystyczne wymagania odnośnie budynków, ogrodzenia gospodarstwa itd.