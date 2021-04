Atrakcje turystyczne w Czechach. Poznajcie kilka czeskich rekordów architektonicznych i geograficznych [zdjęcia]

Warszawska placówka Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego – CzechTourism, przygotowała ciekawe zestawienie z cyklu "Naj... w Czechach".

Czechy. Najwyższy i najniższy punkt - Śnieżka i Przepaść Hranicka

Najwyższą górą w Czechach jest Śnieżka (1603 m n.p.m.) w Karkonoszach. Najwyższym stałym punktem w Czechach (ok. 1638 m n.p.m.) i jednocześnie najwyższą wieżą widokową (146,5 m) jest nadajnik telewizyjny na szczycie góry Pradziad w Jesionikach. Naturalny najniższy punkt leży w Przepaści Hranickiej (studnia krasowa) na Morawach. Sucha część przepaści sięga wprawdzie tylko 70 metrów, ale na jej dnie znajduje się wejście do jaskini podwodnej, której głębokość wynosi ponad 1 km. Jest to więc najgłębsza na świecie zatopiona jaskinia słodkowodna! A najgłębszy sztucznie utworzony punkt? ? To dawne kopalnie uranu w Příbramiu, których głębokość wynosi do 1 838 metrów.

