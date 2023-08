Autobus miejski z Grudziądza dotarł już do Ukrainy. Niebawem trafi na front. Zobaczcie zdjęcia

Pojazd został przekazany do gminy Verba w obwodzie równieńskim po tym jak do władz Grudziądza zgłosiła się wójt tej gminy Kamila Kotvicka. W poniedziałek, 21 sierpnia Wincenty Maciejewski, przedstawiciel ukraińskiej strony odjechał autobusem z placu zajezdni MZK w Grudziądzu do granicy.

Na autobus czekano w gminie Verba. MAN z Grudziądza został wyprodukowany w 2007 roku. Oprócz pojazdu MZK przekazało też dla dzieci w Ukrainie paletę słodyczy. MAN będzie pełnił funkcję pojazdu dzięki któremu żołnierze będą dowożeni z pola walki do punktów medycznych.