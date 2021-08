Autobusy z powiatu sępoleńskiego do Bydgoszczy wracają od września

Wraz z początkiem roku szkolnego po półrocznej przerwie na drogi powiatu sępoleńskiego wrócą kursy autobusowe do Bydgoszczy. W kwietniu PKS Chojnice zawiesił wszystkie sześć połączeń na trasie Chojnice-Kamień Krajeński-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Mrocza-Bydgoszcz. Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego zostali wówczas bez dojazdu do stolicy województwa. Organizatorem transportu będzie marszałek województwa, który wystąpi do wojewody o dofinansowanie linii z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Samorządy gmin i powiatu nie będą dokładać do połączeń.