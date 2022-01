Autostrada A1 na odcinku Toruń-Włocławek ma być poszerzona o dodatkowy pas ruchu Wojciech Mąka

Odcinek autostrady A1 miedzy Toruniem a Włocławkiem ma być poszerzony o dodatkowy pas ruchu w obie strony - zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. Grzegorz Olkowski

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program inwestycji zakładający poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe o dodatkowe pasy ruchu. To kolejna inwestycja związana z rozbudową autostrad przewidziana do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.