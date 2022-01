Autostradą w nowy rok. Przypomnij sobie najważniejsze zasady i jedź z głową!

Zobacz wideo: Drogowcy w Bydgoszczy przygotowują się do zimy

Zachowaj odstęp!

Przepisy zakazujące tzw. jazdy na zderzaku na autostradzie i drodze ekspresowej obowiązują już od kilku miesięcy. Zgodnie z nimi na drogach szybkiego ruchu kierowca ma obowiązek zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu, który w metrach wynosi przynajmniej połowę liczby wyrażającej prędkość pojazdu (np. przy prędkości 120 km na godz. odstęp to 60 m).

Zachowanie odpowiedniego odstępu od samochodu jadącego przed nami to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa, która niejednokrotnie pozwala uniknąć zagrożenia w sytuacji nagłego hamowania czy nietypowego zachowania kierowcy przed nami.

- Pamiętajmy, by odpowiednio zwiększyć dystans od poprzedzającego pojazdu, gdy panują złe warunki atmosferyczne. Wydłuża się wtedy droga hamowania i potrzebujemy więcej czasu na reakcję – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Prędkość należy dostosować do warunków panujących na drodze – do natężenia ruchu i pogody. W warunkach zimowych, jak obecnie, powinna to być prędkość mniejsza, zapewniająca panowanie nad pojazdem.