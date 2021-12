Na Kujawy i Pomorze zbliża się odwilż, a więc uważaj na lód! Ważne ostrzeżenie

- Mimo to przestrzegam przed wchodzeniem na pokrywę lodową, ponieważ w niektórym miejscach lód jest mniej stabilny – mówi Maciej Banachowski , prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szef Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy. - Najmocniejszy jest pierwszy lód, tak zwany czarny, lity, pozbawiony pęcherzyków powietrza. Przy 10-stopniowym mrozie w 3 dni na jeziorze potrafi utworzyć się 10 - centymetrowa warstwa. Przy 5- stopniowym mrozie do zbudowania 10 centymetrów lodu potrzeba 5 dni. Na wodach płynących przyrost lodu jest mniejszy i zdecydowanie mniej regularny. Niestety po roztopieniu warstwy lodu i ponownym zamarznięciu w jego strukturze pojawiają się pęcherzyki powietrze, które potrafią osłabić taflę nawet o 50 procent.

Na ryby z głową

- Do kwestii wchodzenia na lód podchodzę dość liberalnie. Nie jest to przecież zabronione i każdy dorosły człowiek sam podejmuje decyzję. Ale namawiam do rozsądku. Wchodząc na zamrożone jezioro, trzeba się odpowiednio zabezpieczyć – kontynuuje Maciej Banachowski. - Dość dobrze opanowali tę sztukę wędkarze podlodowi. Zakładają kamizelki asekuracyjne, czasem kombinezony wypornościowe, wyposażają się w kolce lodowe, z pomocą których po załamaniu lodu i wpadnięciu do wody, dość łatwo można samodzielnie wydostać się na stały lód.