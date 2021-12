Tak zarabiają kierowcy zawodowi. Na... diecie za kółkiem ciężarówki można godnie zarobić

- Pracuję w dobrej i solidnej firmie spedycyjnej, holenderskiej spółce, a mimo to moje zarobki do wysokich nie należą. Generalnie, jako kierowcy ciężarówek, jesteśmy naprawdę poszkodowaną w stosunku do wielu innych grupą zawodową – uważa pan Albert, kierowca z 7- letnim stażem i długą rodzinną tradycją (ojciec pracował 30 lat w PKS-ie). - Realne płace są niskie. Do zasadniczej pensji dochodzą diety za wyjazdy krajowe i zagraniczne. 2 tysiące euro na rękę za 4 tygodnie ciężkiej pracy wydaje się niezłym zarobkiem, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualny kurs tej waluty i odniesiemy ją do złotego (po obecnym kursie euro to ponad 9 tys. zł – dop. autora), ale my musimy za te pieniądze żyć na zachodzie Europy.