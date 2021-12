Na narty z polisą ubezpieczeniową przeciwko Covid-19

Wiele towarzystw uwzględniło ryzyko

Osoby śledzące rodzimy rynek ubezpieczeniowy mogą pamiętać, że część ubezpieczycieli jeszcze w 2020 r. wprowadziła odpowiednie zmiany związane z pandemią COVID-19. Chodziło o objęcie zakresem ochrony ryzyk dotyczących zachorowania na koronawirusa.

- W tym kontekście najważniejszy wydaje się zwrot kosztów zagranicznego leczenia oraz ewentualny pakiet usług assistance zapewniający np. refundację wydatków spowodowanych przez kwarantannę za granicą - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Analiza aktualnej oferty rynkowej wskazuje, że ryzyko dotyczące COVID-19 w ramach swoich ubezpieczeń narciarskich uregulowali następujący ubezpieczyciele:

• AXA Assistance/ Ubezpieczenie turystyczne - zwrot kosztów leczenia i kwarantanny uwzględnia nagłe zachorowanie ubezpieczonego na COVID-19.

• ERGO Ubezpieczenia Podróży/Pakiet SKI&SPORT - po wykupieniu rozszerzenia ochrony, towarzystwo finansuje koszty leczenia COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, a także wypłaca świadczenie na wypadek kwarantanny o wysokości do 1 000 euro i obejmuje ochroną wcześniejszy powrót do Polski spowodowany ciężkim przebiegiem COVID-19 u najbliższego krewnego.

• Europa Ubezpieczenia/Itravel - zakład ubezpieczeń zapewnia ochronę w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia dotyczącej kosztów leczenia.

• Generali/Generali z myślą o podróży - towarzystwo ubezpieczeń pokryje koszty koniecznego leczenia i kwarantanny w ramach wykupionej polisy.

• Link4/Ubezpieczenie turystyczne - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 za granicą.

• PZU/PZU Wojażer - ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i usługi assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas pobytu za granicą. PZU sfinansuje koszty leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

• Signal Iduna/Bezpieczne podróże - ubezpieczyciel włączył do ochrony (koszty leczenia i assistance) nagłe zachorowanie spowodowane COVID-19.

• UNIQA/Ubezpieczenie turystyczne - Świat, Europa - zakład ubezpieczeń pokrywa koszty związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 w czasie podróży zagranicznej.

• Warta/Warta Travel - po zachorowaniu na COVID-19, ubezpieczyciel w ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia oferuje pomoc dotyczącą zwrotu kosztów leczenia i assistance (do 1 mln zł).