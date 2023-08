Awantura o pszenicę w Dąbrowie Chełmińskiej. Kto powinien skosić? Interweniowała policja

O sprawie powiadomił "Pomorską" Kamil Kalita, nasz Czytelnik:

- W Dąbrowie Chełmińskiej była awantura między rolnikami, musiała interweniować policja – opowiada.

Rolnicy spierają się o to, kto powinien skosić pszenicę. - Przedsiębiorca wynajął ziemię od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z zakazem dalszego podnajmowania jej – mówi nasz rozmówca. - Mimo to wydzierżawił ją miejscowej rolniczce i kobieta ma na to poświadczenie notarialne. Jesienią obsiała tę ziemię pszenicą ozimą, ale to przedsiębiorca zabrał się do zbiorów. Jak rolniczka się o tym dowiedziała, ruszyła bronić swoich zasiewów. Doszło do awantury, musiała interweniować policja.