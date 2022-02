Awantura przed bydgoskim pubem. Świadek twierdzi, że policjanci przyjechali za późno. Policja: "Byliśmy 6 minut po zgłoszeniu"

- Byłam w z bratem w jednym z bydgoskich pubów na Starym Rynku. Tam gdzie przebywaliśmy, było spokojnie, ale ktoś nagle powiedział, że przed lokalem obok rozpętała się bójka - mówi nasza Czytelniczka.

Opisywane przez nią zdarzenie miało miejsce 27 stycznia przed północą.

- Wyszliśmy, by zobaczyć co się tam dzieje - dodaje kobieta. - Dwóch mężczyzn okładało się pięściami. Jeden z nich miał twarz całą we krwi. Chciałam wezwać karetkę pogotowia i policję, ale okazało się, że ktoś już to zrobił. Przenieśliśmy się do lokalu obok i z ciekawości patrzyliśmy, ile zajmie oczekiwanie na przyjazd służb. Karetka przyjechała po około 25 minutach, a policji nawet nie zauważyłam.

Później barman powiedział, że mniej więcej tak samo jak ambulans - przyjechali kryminalni. Jest to dla mnie nie do pojęcia. Teraz na szczęście nikomu nic wielkiego się nie stało, ale co w innych przypadkach, gdzie życie człowieka byłoby naprawdę zagrożone.