Awaria hydrantu na osiedlu Kopernika w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

- Wody nie było od rana kilka godzin, ale już jest - była już przed godziną 15. Wprawdzie zimna jeszcze brudna, ale ciepła już czysta - mówi o godz. 15 mieszkaniec os. Kopernika w Chełmnie.

Co się wydarzyło, że niezbędna okazała się interwencja pracowników ZWiK-u?

- Cieknący hydrant nadawał się do natychmiastowej wymiany - mówi Jarosław Matuszewski, dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. - Tak więc został dziś wymieniony, w jego miejsce zamontowany został nowy. Przecieków już nie powinno być. Aby jednak go zamontować musieliśmy dokopać się na dwa metry głębokości. Co roku jesienią robimy przeglądy, ale tu trzeba było zadziałać od razu. Woda ciekła, wybijała i wypływała na ziemię.