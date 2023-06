Z kranów w gminie Chełmno płynie brunatna woda. To przez rekordowe zużycie do podlewania!

Dyrektor Matuszewski podkreśla, że taki wielkie zużycie wody oznacza zarazem spadek ciśnienia w sieci.

- Skoro ludzie zużywają dwa razy więcej wody to spada ciśnienie - wyjaśnia Jarosław Matuszewski. - Zrobiliśmy, co mogliśmy, by parametry wody były jak najlepsze. Aby woda właściwej jakości służyła na potrzeby socjalno-bytowe trzeba ograniczyć jej zużycie. Priorytetem jest to, aby mieszkańcy mogli się w swoich gospodarstwach domowych umyć, wykąpać. Rozumiem, że ludzie chcą też podlewać swoje ogrody, ale nie do tego stworzona jest sieć wodociągowa. Gdyby były opady, ludzie ograniczyliby podlewanie i parametry wody by się poprawiły. Niestety, od miesiąca nie pada.