Awaria wodociągu w Chełmnie. - Nie mamy wody - mówią mieszkańcy [zdjęcia]

- Doszło do wycieku na ulicę - mówi Jarosław Matuszewski, dyrektor dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie. - Ci mieszkańcy, którzy mają uruchomione powiadomienia - dostali od nas informację SMS na telefon o awarii. Moi pracownicy szukają źródła wycieku, kopią w okolicy miejsca uszkodzenia. Mogą szacować, że potrwa to jeszcze dwie godziny - do 16. Może to potrwać jednak i krócej i nieco dłużej. Musza znaleźć dokładnie miejsce pęknięcia rury. Pracują nad tym od kilku godzin. Na ul. Gorczyckiego, Chociszewskiego - w tej okolicy nie ma wody.