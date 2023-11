Awaria stacji gazowej w Inowrocławiu. Gaz przywrócony już ponad 11 tysięcy odbiorcom

W sobotę (25 listopada) rano awarii uległa stacja zasilająca w gaz miasto Inowrocław i część gminy Inowrocław. Mimo szybkiego usunięcia problemu, koniecznym stało się ponowne zagazowanie sieci. Specjaliści od razu informowali, że może ono potrwać w przypadku wielu budynków nawet kilka dni.

Do walki z usuwaniem skutków awarii rzucono ekipy PSGaz z niemal całej Polski. Priorytetowo potraktowane były osoby, dla których gaz jest źródłem ogrzewania. Na bieżąco realizowane są pilne zgłoszenia z infolinii. Praca prowadzona jest w systemie 24-godzinnym. Obecnie działa 51 brygad, którym udało się uruchomić dostawy gazu do ponad 11 tysięcy odbiorców, co stanowi prawie 70 proc. ich ogólnej liczby.

Cały czas czynne są całodobowe telefoniczne infolinie, pod którymi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje. Oto ich numery: