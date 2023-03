Aż o tyle wzrastają od kwietnia 2023 roku odszkodowania za wypadek przy pracy. Można dostać dwa! Znamy kwoty

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 202 do 31 marca 2024 roku

Wysokość jednorazowego odszkodowania zmienia się co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, który określa orzecznik lub Komisja Lekarska ZUS. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku pracownik otrzyma 1269 zł, np., gdy lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 6345 zł.