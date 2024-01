Babcie i dziadkowie często sami nie mają pieniędzy, a płacą raty za dzieci i wnuki

1900 złotych na osobę miesięcznie

W województwie kujawsko-pomorskim mieszka 527 289 takich osób - 26,27 proc. - wynika z najnowszych danych GUS. Żyją oni przeważnie z emerytury, która w 2023 roku wynosiła średnio 2 971 zł brutto, a wliczając 13. i 14. emeryturę - 3 152 zł. Jednak wielu seniorów otrzymuje co najwyżej minimalne świadczenie w wysokości 1 588 zł brutto.

- Seniorzy w Polsce przeważnie mają niskie świadczenia. Jeśli przydarzy im się wysoki wydatek, a nie posiadają oszczędności, muszą zaciągać pożyczki. Z naszych danych wynika, że ta grupa stanowi jednak niewielki odsetek zadłużonych. Wśród osób w wieku 60+ jest ich około trzy razy mniej niż w przedziale wiekowym od 30 do 40 lat - podkreśla Jakub Baumgart, ekspert Intrum, firmy zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i zakupem długów, która z okazji Dnia Babci iDziadka postanowiła przyjrzeć się bliżej finansom seniorów.

Przeciętne wydatki gospodarstwa domowego, które składa się wyłącznie z seniorów, wynoszą blisko 1900 zł na osobę i są to głównie: żywność i napoje bezalkoholowe, użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii oraz zdrowie.

Jak seniorzy oceniają swoją sytuację materialną?

Z raportu Krajowego Rejestru Długów, opublikowanego w grudniu 2023 roku, wynika, że co 5. Polak nie ma żadnych odłożonych pieniędzy.

Seniorzy odpowiedzialni finansowo!

Na koniec sierpnia 2023 roku BIG InfoMonitor opublikował raport dotyczący zaległości płatniczych seniorów. Okazuje się, że w sumie mają na koncie prawie 10 mld zł opóźnionych płatności rat za kredyty i pożyczki, a także niezapłaconych na czas rachunków. Przeciętne zadłużenie na jednego seniora z zaległościami wynosi 28 215 zł, co oznacza, że na jego pokrycie potrzebne jest około 20 minimalnych emerytur.

Według KRD w grupie emerytów-dłużników dominują kobiety. Jest ich 198 tys., natomiast mężczyzn - 165 tys. Panie mają też wyższe zaległości, bo 3,25 mld zł wobec 2,97 mld zł panów. Ale to konto mężczyzn obciąża większe średnie zadłużenie, które wynosi 18 tys. zł w stosunku do 16,4 tys. zł kobiet. Gros długu - 3,82 mld zł przypada na mieszkańców miast. Pozostała część to niezapłacone rachunki osób mieszkających na wsiach i w mniejszych miejscowościach.