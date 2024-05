Badania archeologiczne w Pniu będą kontynuowane. Na razie powstaje film. W planach też spotkanie

- Jesteśmy na etapie terenowych badań nieinwazyjnych. Są one na ukończeniu. Pozwoli nam to wystąpić do właściciela gruntu o wydzielenie już konkretnej działki. Następny krok to przejęcie jej przez gminę. Gdy to nastąpi będą mogły być prowadzone dalsze prace badawcze – informował nas wójt wiosną br. podczas spotkania archeologów w Ostromecku.