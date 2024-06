Bajeczna obsada Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza! Wielkie kluby i wielkie gwiazdy światowej siatkówki już 7 i 8 września w Lublinie

Mecze półfinałowe w lubelskiej hali Globus odbędą się 7 września o godz. 17.00 i 19.30. Dzień później o godz. 15.30 rozpocznie się mecz o trzecie miejsce, a o godz. 18 wielki finał.

– Z wielką radością już dziś zapraszam wszystkich Państwa na trzecią edycję Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza, która odbędzie się 7 i 8 września 2024 roku w Hali Globus im. Tomasza Wójtowicza. Jestem pewna, że to wyjątkowe wydarzenie sportowe przyciągnie po raz kolejny uwagę miłośników siatkówki nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Organizowany przez Fundację im. Tomasza Wójtowicza i przy wsparciu Miasta Lublin turniej, jest znakomitą okazją do uhonorowania pamięci jednego z najlepszych siatkarzy wszech czasów, Honorowego Obywatela naszego miasta. Miasto Lublin z dumą wspiera inicjatywy, które promują sport na najwyższym poziomie i inspirują młode pokolenia do aktywności fizycznej. Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to nie tylko widowisko sportowe, ale także ważne wydarzenie społeczne, które integruje lokalną społeczność i wzmacnia nasze więzi upamiętniając naszego wielkiego Mistrza – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. kultury, sportu i partycypacji społecznej, i dodaje: – Jesteśmy miastem przyjaznym sportowi, a organizacja tak prestiżowego turnieju jest dowodem na to, że Lublin jest gotowy do podejmowania największych sportowych wyzwań. Wspieranie takich wydarzeń jest dla nas priorytetem, ponieważ wierzymy, że sport to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim pasja, zaangażowanie i wspólnota.