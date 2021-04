Bał się zatrzymać, bo myślał, że ścigają go bandyci. Nie odpowie za ucieczkę przed policją

- Wracałem od brata i prawdopodobnie w Stryszku otarłem się o barierkę, bo poczułem silne uderzenie w lewy bok - mówi pan Paweł. - Pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy, to taka, że ktoś próbował mnie staranować, więc jechałem dalej nie odwracając się za siebie. Zresztą nie było możliwości, żeby zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Wniosek prokuratora o umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność oskarżonego mężczyzny, trafił do sądu już w październiku 2019 roku. Sprawa przeciągnęła się - jak tłumaczył obrońca - w wyniku utrudnień, które wystąpiły w związku z realiami pandemii koronawirusa. Sąd zdecydował, że bydgoszczanin musi poddać się leczeniu psychiatrycznemu.

- Zobaczyłem, że jakiś człowiek pokazuje na klamkę, że mam otworzyć drzwi z tyłu od strony pasażera. Nie reagowałem na niego i spokojnie ruszyłem na zielonym świetle, bo nie wiedziałem kim jest ten gość. Kilka kilometrów dalej na rondzie, nieoznakowana furgonetka zajechała mi drogę, wysiadło kilku gości i szło w moją stronę - opowiada mężczyzna. - Nie otworzyłem im drzwi bo się bałem, że to jakaś mafia.

Policjanci mieli użyć "łomu" próbując się dostać do środka. - W końcu wybili dwie szyby , wyrzucili mnie na ziemię i skuli kajdankami - mówi. - Podali mi trzy alkomaty jeden po drugim bo byli przekonani, że jadę nietrzeźwy. Tak im powiedział świadek, który twierdził, że próbował mnie zatrzymać. Zeznał, że byłem łysy, bujałem się w aucie i z impetem ruszyłem, co jest kłamstwem bo nigdy nie byłem łysy ani pijany więc nie mogłem się bujać oraz nie ruszyłem gwałtownie.

Gdy ostatecznie policjanci obezwładnili kierowcę, na miejsce wezwano pogotowie. Zawieźli mnie na badania krwi, a później na izbę psychiatryczną.

Bydgoska policja potwierdza, że tamtego dnia na placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy doszło do zatrzymania kierowcy. Miało mieć to związek z wcześniejszymi doniesieniami na temat podejrzanego zachowania auta na drodze. Sposób jazdy miał budzić obawy o stan trzeźwości kierującego. Z policji wynika - wbrew temu, co mówi pan Paweł - że interweniujący policjanci byli umundurowani.

- Skieruję skargę na zachowanie policjantów, którzy tamtej nocy mnie zatrzymali - zapowiada bydgoszczanin.

Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.