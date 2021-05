Barbara Kosior z Łasina nagrodzona przez marszałka województwa z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Z tej okazji marszałek Piotr Całbecki nagrodził 12 najbardziej zasłużonych bibliotekarzy z całego regionu. Są to pracownicy bibliotek wojewódzkich oraz czterech placówek miejskich oraz gminnych.

- To, co robią biblioteki, zarówno te w dużych miastach, jak i te w gminach, jest nie do przecenienia. Tym bardziej, że obecnie są to nowoczesne placówki upowszechniania szeroko rozumianej kultury i wiedzy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.