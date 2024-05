Będzie nagroda za głosowanie w wyborach do Europarlamentu. Miasta i gminy regionu mogą wygrać sporą kwotę

Ilu europosłów z Kujaw i Pomorza? Zależy ilu nas zagłosuje

Zgodnie z ordynacją wyborcza do Parlamentu Europejskiego, liczebność regionalnej reprezentacji zależy od tego ilu mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego uda się do urn. A to z kolei będzie realnie wpływać na to, na ile nasz głos będzie w Brukseli słyszalny. Od tego zależy, czy i na ile w unijnej polityce będą uwzględniane nasze postulaty, nasze oceny, nasze rachuby i potrzeby.