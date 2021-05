Hale po byłej Warmie w Grudziądzu odżyją. Co planuje w nich urządzić nowy właściciel? [zdjęcia]

- Mam w planach również uruchomienie galerii - dodaje Grzegorz Jarzyński. - Chcę moim zaprzyjaźnionym artystom, ale także każdemu innemu udostępnić to miejsce do twórczej pracy. Chcę by tu były pracownie, ale także przestrzeń wystawiennicza. Chcę, aby ten punkt dobrze kojarzył się, upiększał to miasto i okolice. Atutem jest świetna lokalizacja: położenie przy Średnicówce, dobry dojazd do autostrady. Dla naszych potencjalnych dzierżawców i ich kontrahentów przygotujemy też parking.