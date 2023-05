Bartosz Peczka z Bydgoszczy jednym z najlepszych żeglarzy świata, a ma dopiero 15 lat

- Jesienią 2022 rozpocząłem przygodę na dwuosobowej jednostce 29er w klubie Golden Boats Academy - GBA pod okiem trenera Marcina Józefowskiego w załodze z Jankiem Chylareckim na łodzi skiffowej. Chociaż to moje początki na 29er, to wraz z Jankiem przepracowałem cały sezon zimowy w hiszpańskiej miejscowości, Gandii. Kilka dni temu zakończyło się nasze pierwsze tegoroczne polskie zgrupowanie na akwenie eliminacji do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, wykonaliśmy megapracę na treningach. 18-21 maja będą w Krynicy Morskiej pierwsze eliminacje do MŚ i ME.