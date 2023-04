Bartosz Zmarzlik indywidualnym mistrzem PGE Ekstraligi: "Chyba nieźle, jak na zawodnika bez formy?" Klęska "Aniołów" na Motoarenie

PGE IMME w Toruniu - wyniki

Od początku zawodów dawka emocji na torze była odwrotnie proporcjonalna do liczby kibiców na stadionie. Ci najwierniejsi fani już w 1. wyścigu poderwali się z krzesełek, gdy rezerwowy Krzysztof Lewandowski wygrał start m.in. z Bartoszem Zmarzlikiem. Potem jednak junior pasywnie podróżował po zewnętrznej i grzecznie przepuścił po kolei wszystkich rywali.

Zdecydowanie najlepiej za to radził sobie główny faworyt turnieju, Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata może nie miał najlepszych startów, ale w polu był bardzo szybki i w pierwszych seriach kompletował pewne zwycięstwa.

Niewiele słabszy był debiutujący w PGE IMME Anders Thomsen. Duńczyk poprzedni sezon zakończył ze złamaną nogą, wygrał dwa pierwsze swoje wyścigi na Motoarenie, ale potem wycofał się z zawodów. Zawodnik wytłumaczył się gorszym samopoczuciem po problemach żołądkowych. Co ciekawe, dwa zwycięstwa i tak wystarczyły mu do miejsca w półfinale, do którego jednak Duńczyk nie przystąpił.